Lotto Super League - La Red Flame Julie Biesmans quitte le PSV Eindhoven pour Oud-Heverlee Louvain

Biesmans, qui totalise 104 présences avec les Red Flames, évoluait depuis 2019 au PSV, où elle a disputé 86 rencontres et marqué 5 buts. Avant cela, elle avait joué au Standard de 2008 à 2017, remportant sept titres de rang ainsi que la BeNe Liga en 2015, et à Bristol City, en Angleterre, de 2017 à 2019. "J'ai choisi Louvain, car j'ai vu un club ambitieux et très professionnel", a expliqué Biesmans dans un communiqué. "Ils ont effectué des pas en avant ces dernières années et montré qu'ils veulent continuer à en faire. L'ensemble du fonctionnement du club m'a énormément plu. J'étais prête pour une nouvelle aventure et j'ai l'impression que c'était le bon choix pour moi. Le moment était venu de jouer un peu plus près de chez moi." L'entraîneur Jimmy Coenraets se réjouit de l'arrivée d'une "joueuse expérimentée qui peut jouer tant en défense que comme milieu défensif. Julie est très motivée et elle a clairement indiqué qu'elle souhaitait s'impliquer dans le travail de notre club auprès des jeunes et voir quel impact elle pourrait avoir dans ce domaine." Après avoir terminé la saison régulière en tête, OHL a été devancé par Anderlecht en playoffs 1. (Belga)