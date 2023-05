NBA - Miami bat Boston et rejoint Denver en finale

Cette victoire prive Boston d'un incroyable exploit. Battus dans les trois premiers matchs de la série, les Celtics étaient revenus à 3-3 et disputaient le dernier match à domicile, avec la possibilité de devenir la première équipe de l'histoire à se qualifier après un tel retournement de situation. Mais pour la 151e fois de l'histoire des playoffs, une équipe menée 3-0 n'a pas remporté une série en 7 matchs. Le match tournait rapidement à l'avantage de Miami. Sur la première possession, Jayson Tatum, ailier vedette de Boston, se tordait la cheville. Il poursuivait la rencontre, mais, diminué, se contentait de 14 points. Le Heat prenait le large en infligeant un partiel de 10-30 entre la fin du premier quart-temps, conclu 15-22, et le début du deuxième pour mener 21-38. Porté par Jimmy Butler (28 points) et Caleb Martin (26 points), Miami gardait Boston à bonne distance jusqu'au terme de la rencontre. En face, Jaylen Brown était également limité à 19 unités. Miami disputera la septième finale de son histoire et visera un quatrième titre, après ceux glanés en 2006, 2012 et 2013. Le Heat peut réaliser une performance inédite: être sacré champion en étant tête de série N.8, de surcroit après avoir dû en passer par des barrages pour accéder en playoffs. En 1999, New York, huitième à l'Est, avait perdu en finale contre San Antonio. Mais un obstacle de taille se dressera sur la route de Butler et consorts: les Denver Nuggets de Nikola Jokic, qui attendaient de connaitre leurs adversaires dans le dernier acte depuis qu'ils ont conclu leur finale à l'Ouest contre les Lakers 4-0 le 22 mai. (Belga)