Nouvel appel de la Croix-Rouge aux dons de sang pour l'été

Le Service du Sang appelle ainsi les donneurs à se présenter au plus vite pour garantir l'approvisionnement des hôpitaux dans les semaines à venir. "Les périodes de congés de printemps et les fériés successifs ont diminué significativement les stocks du Service du Sang en quelques semaines", explique-t-il. "Le mois de juin est marqué par la Journée Mondiale du Donneur de Sang, le 14 juin", rappelle l'organisation. "Cette année, cette journée mondiale marque tout son sens et toute son importance." A cet effet, tous les sites du Service du Sang de la Croix-Rouge seront exceptionnellement ouverts jusqu'à 19h le 14 juin. "Il est conseillé, si vous le souhaitez, de prendre rendez-vous ce jour-là", avertit l'organisation. Les donneurs peuvent retrouver les sites de collecte de sang proches de chez eux sur le site web dédié de la Croix-Rouge. (Belga)