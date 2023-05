Nvidia dépasse les 1.000 milliards de dollars de valorisation à Wall Street

Vers 15H45, le titre du groupe de Santa Clara (Californie) gagnait 4,87% à 408,43 dollars après avoir pris plus de 25% la semaine dernière. En atteignant 404,86 dollars à l'ouverture, l'action a fait basculer le fabricant américain - au départ spécialisé dans les cartes graphiques pour jeux vidéo - dans le cercle très fermé des cinq groupes affichant plus de mille milliards de valorisation. Il s'agit d'Apple, de Microsoft, d'Amazon, d'Alphabet et de Saudi Aramco. Fondé il y a trente ans par l'ingénieur américano-taïwanais Jen-Hsun "Jensen" Huang, Nvidia a d'abord développé des processeurs graphiques (GPU) destinés à améliorer la qualité des images pour les joueurs. Ces puces ont une capacité de calcul très supérieure à celle d'un ordinateur classique, un potentiel qui a rapidement intéressé les développeurs d'intelligence artificielle, gourmande en traitement de données. (Belga)