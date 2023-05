Olivier Vandecasteele - Olivier Vandecasteele et sa mère ont été reçus par le roi Philippe

Vendredi soir, le travailleur humanitaire belge avait atterri à l'aéroport militaire de Melsbroek après avoir été emprisonné 455 jours en Iran. Dans l'avion militaire revenant d'Oman, pays ayant assuré la médiation entre la Belgique et l'Iran, il avait déjà reçu un appel du souverain. Le Roi avait aussi appelé le sultan d'Oman pour remercier son pays pour son rôle joué dans sa libération, en échange d'Assadolah Assadi, condamné en Belgique pour terrorisme. Olivier Vandecasteele a ensuite passé le week-end avec sa famille. Le Tournasien a eu l'opportunité de raconter son vécu au Roi lors d'une rencontre d'une heure et demie. Le roi Philippe avait personnellement invité Olivier Vandecasteele, car il voulait lui exprimer son soutien en personne. Un travail de reconstruction l'attend désormais après des mois de détention. Le Roi a également exprimé sa gratitude envers la famille pour la manière dont elle a géré la situation, indique-t-on au Palais. Le chef de l'État s'est régulièrement enquis de la situation d'Olivier Vandacesteele, lors de l'audience hebdomadaire avec le Premier ministre Alexander De Croo. On ignore si le Roi a lui-même joué un rôle dans sa libération. (Belga)