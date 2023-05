Pékin a refusé une rencontre avec le secrétaire américain à la Défense, selon le Pentagone

La Chine "a informé les Etats-Unis qu'ils déclinaient notre invitation lancée début mai visant à ce que le secrétaire Austin rencontre le ministre de la Défense nationale Li Shangfu cette semaine à Singapour", a déclaré le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, dans un communiqué. "L'absence préoccupante de volonté de la République populaire de Chine d'engager des discussions significatives d'armée à armée ne diminuera pas notre engagement à chercher à ouvrir des lignes de communication avec l'armée" chinoise, a ajouté le porte-parole. Lloyd Austin doit se rendre à Singapour cette semaine pour participer à la conférence Shangri-La Dialogue sur la défense et la sécurité en Asie-Pacifique. Lors de l'édition précédente, en juin 2022, il avait rencontré le prédécesseur de Li Shangfu, Wei Fenghe. L'actuel ministre chinois de la Défense a été sanctionné en 2018 par l'administration américaine pour avoir acheté des armes russes, mais le Pentagone assure que cela n'empêche pas le secrétaire américain à la Défense de mener avec lui des échanges officiels. Fin 2022, les tensions entre Pékin et Washington s'étaient intensifiées autour de Taïwan et d'un supposé ballon espion chinois qui a été abattu par un avion américain alors qu'il volait au-dessus des Etats-Unis. (Belga)