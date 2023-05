Plan de relance - La Cour des comptes ne s'attend pas à de grandes conséquences sans accord sur les pensions

La Belgique a droit à 4,5 milliards d'euros du fonds européen de relance mis en place par la Commission européenne pour aider les États membres à relancer leurs économies après la crise du coronavirus. Le fédéral pouvait demander une première tranche de 850 millions d'euros en janvier, mais ne l'a pas fait. Car en échange de ce montant, la Belgique doit satisfaire à un certain nombre d'exigences. Or l'accord sur les pensions auquel la Vivaldi est parvenu l'année dernière ne rencontre pas les attentes européennes. La question se pose de savoir quelle somme perdrait la Belgique si le fédéral ne parvenait pas à un accord sur la réforme des pensions qui assurerait la soutenabilité du système. Selon Rudi Moens, conseiller à la Cour des comptes, la perte ne serait pas très importante. Il l'estime à plusieurs dizaines de millions d'euros. "Nous ne serons pas jugés sur une seule réforme", a-t-il déclaré en commission des Finances et du Budget de la Chambre mardi, à l'occasion d'une audition sur le contrôle budgétaire conclu en mars dernier. "S'il s'agira de 30, 40 ou 50 millions, nous ne le savons pas, parce que la méthodologie n'est pas encore complètement développée, mais ce ne seront pas des centaines de millions." (Belga)