Plusieurs braqueurs interpellés au terme d'une enquête des policiers de Wavre et Ottignies

De multiples perquisitions ont récemment été menées conjointement par les enquêteurs ottintois et wavriens, dans le cadre de sept vols à main armée commis à Louvain-la-Neuve, Limelette et Limal. La période infractionnelle visée est comprise entre les mois de décembre 2021 et janvier 2023. Les suspects ciblaient principalement les petits commerces de proximité et moyennes surfaces. Plus de quarante policiers ont été mobilisés pour effectuer ces perquisitions simultanées dans les localités de Limal et Limelette. Les suspects identifiés, plusieurs mineurs et un majeur, ont été mis à la disposition d'un juge d'instruction et d'un juge de la jeunesse du Brabant wallon. Aucune autre information relative à cette enquête ne sera communiquée à ce stade, a précisé mardi à Belga la porte-parole du parquet du Brabant wallon. (Belga)