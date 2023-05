Roland-Garros - Daniil Medvedev éliminé au premier tour par le qualifié brésilien Thiago Seyboth Wild

Sur le Court Philippe-Chatrier, Medvedev, tête de série N.2 à la Porte d'Auteuil, s'est incliné en cinq sets 7-6 (7/5), 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-4 contre le Brésilien Thiago Seyboth Wild, 172e mondial et issu des qualifications, au terme d'un match de 4 heures et 15 minutes sur le Court Philippe-Chatrier. Daniil Medvedev n'avait plus été éliminé au premier tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis Roland-Garros en 2020. Il avait alors été battu par le Hongrois Marton Fucsovics. Il avait également pris la porte dès le premier tour en 2017, 2018 et 2019 à la Porte d'Auteuil. Il s'agit de sa cinquième élimination au premier tour en sept participations aux Internationaux de France. Lauréat de l'US Open en 2021, le Russe avait remporté le Masters 1000 de Rome, le dernier tournoi de préparation avant Roland-Garros, il y a dix jours. Le natif de Moscou y avait alors remporté le tout premier titre de sa carrière sur terre battue, qui n'est pas sa surface de prédilection. Présent pour la deuxième fois de sa carrière dans le tableau final d'un tournoi du Grand Chelem après l'US Open en 2020, le Brésilien défiera au deuxième tour le vainqueur du match entre le Français Quentin Halys (ATP 88) et l'Argentin Guido Pella (ATP 423). (Belga)