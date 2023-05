Tour Classic Alpes-Maritimes - Richard Carapaz renoue avec la victoire, Lennert Van Eetvelt 3e

L'Autrichien Felix Gall (AG2R-Citroën), en poursuite dans la dernière montée, a pris la 2e place. Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) est 3e, battant au sprint le Français Lenny Martinez (Groupama-FDJ), 4e, et l'Espagnol Cristián Rodriguez (Arkéa Samsic), 5e. Sylvain Moniquet (Lotto Dstny) est 10e. Carapaz, 30 ans, arrache une 19e victoire en carrière, la première internationale cette année pour l'Équatorien, champion olympique à Tokyo et vainqueur du Giro en 2019, et son deuxième succès depuis le championnat national sur route d'Équateur le 12 février. C'était sa première course depuis son abandon au Tour du Pays basque le 7 avril. Dans le col de la Couillole (15,8 km à 7, 5%), à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée, le seul rescapé des huit échappés de la matinée, l'Espagnol Jordi Lopez (Kern Pharma), a tenu la distance abordant la principale difficulté avec 2:39 d'avance sur le peloton, réduite de moitié au sommet. Les choses sérieuses ont commencé à 30 bornes de l'arrivée après la fin de l'épopée de Lopez, mais c'est dans la dernière montée vers Valberg que la décision s'est forgée. Invité de dernière minute, Richard Carapaz a attaqué à 6,5 km de l'arrivée, poursuivi par Felix Gall. Lennert Van Eetvelt, 21 ans, était là pour tenter de rentrer. Son coéquipier, Sylvain Moniquet était dans le coup aussi avec Ben Hermans (Israel-Premier Tech), 12e mardi. Les deux premières éditions ont été remportées par le Français Guillaume Martin (2021), 7e mardi, et le Danois Jakob Fuglsang (2022), deux coureurs présents encore dans le final mardi, mais qui n'ont pu suivre le rythme de l'Équatorien. (Belga)