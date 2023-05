WRC - Rallye de Sardaigne - Thierry Neuville et Hyundai toujours à la recherche d'une première victoire cette saison

Reste que Hyundai et Thierry Neuville sont en plein doute cette année, un cran derrière, n'ayant pu encore remporter de succès cette saison. Victime d'une panne de turbocompresseur dans les dernières spéciales du Rallye au Portugal il y a quinze jours, Thierry Neuville sait que "beaucoup de choses sont à améliorer. La Sardaigne propose une surface différente. Le profil des routes sera peut-être un peu meilleur et nous n'étions pas si loin au Mexique fin mars. Je ne sais pas si Toyota a apporté d'énormes évolutions au Portugal, mais nous n'étions pas dans le rythme", a regretté le pilote belge, 34 ans. Hyundai a depuis annoncé la nomination de l'ingénieur français François-Xavier Demaison comme nouveau directeur technique. "Nous pouvons nous réunir au bureau et faire de beaux dessins. Mais le temps que les pièces soient prêtes, nous serons déjà à la fin de la saison", a tempéré le pilote germanophone qui se concentre surtout sur sa voiture pour le prochain rendez-vous sarde. "J'avais une configuration différente au Portugal, ce qui nous fait penser que c'est la raison pour laquelle j'avais des difficultés avec la traction et l'équilibre de la voiture. Adapter ma voiture à des réglages similaires à ceux de mes coéquipiers devrait être bénéfique dans la quête d'amélioration des performances", a exprimé Thierry Neuville mardi, cité par Hyundai. (Belga)