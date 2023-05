Au parlement wallon, Gaëtan Bangisa remplace Maxime Hardy dans les rangs socialistes

Ce dernier a renoncé à son mandat de député wallon pour reprendre l'échevinat de Thomas Parmentier, récemment élu à la tête de la fédération socialiste de Charleroi. Maxime Hardy avait rejoint le parlement régional en janvier 2020, après le décès de Philippe Blanchart. Il sera désormais en charge du Tourisme, des Finances et de la Fiscalité et de l'Accueil de la petite enfance à la ville de Charleroi. Jusqu'à présent conseiller communal socialiste et chef de bureau administratif à la Régie provinciale de Charleroi, Gaëtan Bangisa est diplômé en sciences politiques de l'UCLouvain. Il dispose aussi d'un bachelier en tourisme. Il était 6e suppléant sur la liste du PS de Charleroi-Thuin mais a bénéficié du renoncement de ceux et celles qui le précédaient pour rejoindre le parlement wallon. (Belga)