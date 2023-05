Bourse de Bruxelles - Des appréhensions avant le vote sur la dette américaine

Dix-sept éléments de l'indice bruxellois étaient en baisse, emmenés par Aperam (30,62) et Sofina (193,00) qui chutaient de 4,40 et 3,88%, suivies de Solvay (97,66), négative de 3,31% et Ageas (37,33) qui reculait de 6,77% mais, pour une baisse de 3,14% compte tenu de son détachement de coupon. A la hausse, on notait KBC (61,18) et UCB (81,52) qui regagnaient 1,66 et 2,77% en compagnie de Proximus (7,26), positive de 1,25%. AB InBev (49,91) chutait de 2,67%, Umicore (26,00) et D'Ieteren (161,70) de 2,99 et 1,70%, Elia (113,10) de 0,79%. Galapagos (38,68) perdait finalement 2,08%, rejointe par arGEN-X (364,60) qui avait viré de 1,03% au rouge tandis que Aedifica (62,75) et Cofinimmo (72,60) étaient négatives de 1,88 et 1,49%, GBL (72,08) et Ackermans (153,30) de 1,31 et 1,41%, Barco (24,24) et Melexis (85,35) de 1,14 et 0,76%. Tessenderlo (28,45) reculait par ailleurs de 4,2% pour une baisse de 1,7% compte tenu de son détachement de coupon. Tubize (71,70) rebondissait de 3,7% dans le sillage de UCB, Iep Invest (5,25) regagnant 5,4% alors que des pertes de plus de 2% étant relevées en Agfa-Gevaert (2,45), Orange Belgium (13,60), Ekopak (17,30) et Bois Sauvage (300,00). Oxurion (0,004) reperdait finalement 24,5% alors que Biocartis (0,565) et Hyloris (11,80) étaient en hausse de 2,7 et 3%. Onward Medical (5,82) et Sequana Medical (3,30) de 2,1%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0665 USD, contre 1,0670 dans la matinée et 1,0735 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.280 euros, en progrès de 605 euros. (Belga)