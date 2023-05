Championnat WBO Global des légers - Keyshawn Davis - Francesco Patera confirmé le 22 juillet à Shawnee en Oklahoma

Il s'agira de la deuxième défense de Francesco Patera, auquel l'Italien Giuseppe Carafa avait vainement tenté de ravir le titre, le 26 novembre 2022 à Herstal. Vice-champion du monde amateur (2019) et vice-champion olympique (2021), "The Businessman" Davis a lui conservé le titre intercontinental en battant le Suédois Anthony Yigit par K.O. technique au 9e round, le 8 avril à Newark (USA). Le titre mondial WBO appartient à l'Américain Devin "The Dream" Haney (24 ans, 30 victoires, dont 15 par K.O., 0 défaite), qui détient également les ceintures WBC, WBA et IBF. La tête d'affiche de la réunion du 22 juillet à Shawnee sera le combat pour le titre mondial IBO de la catégorie entre l'Australo-Grec George Kambosos Jr (29 ans, 20 victoires dont 10 par K.O., 2 défaites) et le Britannique Maxi Hughes (33 ans, 26 victoires dont 5 par K.O., 5 défaites et 2 nuls) . Le vainqueur devrait être opposé au champion WBO Global, Francesco Patera ou Keyshawn Davis, avec pour enjeu le titre mondial, au cas où Devin Haney décidait de monter en super-légers (moins de 63,503 kg). Enfin le poids lourd liégeois Michaël Pirotton (26 ans, 7 victoires, dont 3 par K.O.), parti tenter sa chance aux États-Unis, figure également au programme. Il affrontera en effet en huit rounds le gaucher américain Roney Hines (28 ans, 12 victoires, dont 8 par K.O., 1 nul). (Belga)