Climat - Hanoï plongée dans le noir tous les soirs pour faire face à une vague de chaleur

L'éclairage public est éteint dans l'ensemble des parcs et dans les deux tiers de la ville de huit millions d'habitants à partir de 23 heures. Les autorités espèrent ainsi réduire la tension sur l'alimentation électrique, fortement sollicitée par les climatisations, et faire des économies. Grâce à la mesure adoptée par Hanoï, une heure d'éclairage est ainsi épargnée par jour. La disposition pourrait durer jusqu'à la fin du mois d'août. "Nous assurons toujours un éclairage suffisant pour la circulation, la sécurité et l'ordre", a néanmoins affirmé le directeur adjoint de la société chargée de l'éclairage public, Le Trung Kien, aux médias locaux. La ville a déjà adopté des précautions similaires par le passé mais pas à cette échelle. Dans le nord du pays, le niveau d'eau dans les barrages a baissé de 30 à 40% en raison d'une grave sécheresse. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique est un facteur d'aggravation des phénomènes météo extrêmes au Vietnam. Début mai, une température de 44,1°C a été relevée dans le pays, un record historique. Par deux fois, en avril puis fin mai, le Vietnam a souffert d'une vague de chaleur rendant les conditions de vie et de travail difficiles, en particulier dans les villes. (Belga)