Climat - Pour un monde juste, limiter le réchauffement à 1,5°C ne suffira pas, selon des chercheurs

Quelque 200 millions de personnes dans les régions pauvres seront exposées à une chaleur invivable et un demi-milliard seront confrontées aux ravages destructeurs de la montée des eaux, même si le monde respecte le plafond de +1,5°C par rapport à la fin du XIXe siècle visé par l'accord de Paris, ont-ils indiqué dans une étude publiée dans Nature. Ce scénario est désormais considéré comme optimiste, alors que les émissions de gaz à effet de serre restent à des niveaux record et que les scientifiques du Giec (ONU) estiment que les politiques actuelles mènent plutôt vers un réchauffement de 2,7°C d'ici la fin du siècle. La température moyenne à la surface de la Terre a déjà augmenté de près d'1,2°C depuis l'ère préindustrielle. Si l'on veut éviter que de larges pans de l'humanité soient exposés à "des dommages importants (...), la juste limite doit être fixée à 1°C ou en dessous", et la concentration atmosphérique de CO2 - actuellement à 420 parties par million (ppm) - doit être réduite à 350 ppm, jugent les scientifiques. "Nous sommes dans l'Anthropocène, mettant en danger la stabilité et la résilience de la planète entière", a déclaré Johan Rockström, auteur principal de l'étude, faisant référence à une nouvelle époque géologique marquée par l'empreinte de l'homme sur la planète. Johan Rockström est l'un des initiateurs du concept de "limites planétaires", des lignes rouges à ne pas franchir. En 2009, lui et ses collègues ont identifié neuf de ces limites et depuis, six ont déjà été franchies. "Rien de moins qu'une juste transformation globale (...) est nécessaire pour assurer le bien-être humain", concluent les auteurs de l'étude. (Belga)