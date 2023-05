Communales 2024 - Uccle: l'ex-échevin libéral Eric Sax rejoint Uccle En Avant

Il siégera dès le prochain conseil communal au sein du groupe « Uccle En Avant », a annoncé Marc Cools, mercredi. Éric Sax avait décidé au début de la législature actuelle de se mettre en congé du MR et de siéger comme élu libéral indépendant au conseil communal, à la suite d'un désaccord avec l'alliance formée à Uccle le soir même des élections d'octobre 2018 entre le MR et Ecolo. En rejoignant Marc Cools et la liste « Uccle en Avant » Éric Sax espère "répondre à la demande des ucclois déçus par l'action de la majorité MR-Ecolo-Les Engagés et qui souhaitent pour la prochaine mandature communale une autre majorité. Il soutient la vision politique cohérente de « Uccle En Avant», un mouvement indépendant de tous les partis politiques et qui regroupe des femmes et des hommes de tous horizons et de tous les quartiers d'Uccle animés par une volonté de se battre pour une bonne gouvernance et le bien être des uccloises et des ucclois", a commenté Marc Cools, mercredi. (Belga)