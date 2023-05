Couleur Café dévoile ses derniers noms

Vendredi, la Mexicaine Coco Maria réchauffera la Black Stage en proposant des sets qui virevolteront du jazz à la samba, en passant par le funk latin et la cumbia. Les DJ DTM Funk, originaire d'Anvers, et Coco Em seront également de la partie. La soirée s'achèvera avec un set endiablé de l'Australien Danilo Plessow, alias Motor City Drum Ensemble. La journée du samedi débutera avec le duo Yooth b2b Bona Léa, qui fera trembler le sol de l'Atomium au son de la Future bass. La DJ Nidia fera rimer ensuite le frénétique et l'aérien. Dimanche, la Britanico-mauricienne Mimi fusionnera R&B, hip-hop, dancehall et afro house. Le DJ Lag, pionnier de la gcom, viendra clôturer la Black Stage avec ses sonorités minimalistes et brutes. Enfin, des danseurs professionnels, tels que Kasketo, Elya, Kanessa et Yoshi mettront le feu à La Plancha, annoncent les organisateurs. Ils seront accompagnés par le collectif K4, le producteur liégeois Dipsy, ou encore Tanaflow. Ces nouveaux noms s'ajoutent à la longue liste d'artistes précédemment annoncés, parmi lesquels figurent entre autres Joey Bada$$, TAYC, Roméo Elvis, Thundercat, Earthgang et Peet. (Belga)