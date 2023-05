Critérium du Dauphiné - Victor Campenaerts de retour en compétition dimanche

Relevé avec une fracture d'une vertèbre dorsale, Victor Campenaerts, 31 ans, est déjà "heureux d'être toujours coureur cycliste". "Je reviens de loin et chaque jour est une victoire", a confié Victor Campenaerts mercredi achevant un stage de quatre semaines en Espagne dans la Sierra Nevada. "J'avais déjà pu pédaler deux semaines avant. Mon dos me jouait encore des tours, et ma condition n'était pas bonne. J'ai fait de la kiné, de l'aquajogging, mais c'est encore différent d'accumuler des kilomètres en altitude. Mon objectif est juste de rouler au Dauphiné. Je ne vais pas mettre la barre trop haut. J'ai eu de la chance. Je suis à nouveau coureur et ma revalidation a été malgré tout rapide. Je suis content de mon niveau actuel. Les douleurs au dos n'ont pas encore totalement disparu et on va voir comment je vais réagir dans une course par étapes de huit jours. Si tout se passe bien, je retournerai en stage deux semaines en altitude." Ancien détenteur du record de l'heure et spécialiste des épreuves chronométrées, Victor Campenaerts a inscrit ensuite le championnat de Belgique (mais uniquement l'épreuve sur route, pas le contre-la-montre), le circuit Franco-Belge (le 28 juin) et le Tour de Roumanie (5 au 10 septembre). "Je considèrerai aussi le jour du contre-la-montre au Dauphiné comme un jour de repos, je vais limiter ces efforts intenses", a confirmé l'Anversois. "J'espère être à niveau soit pour le Tour du Benelux (du 23 au 27 août) ou bien la Vuelta (du 26 août au 17 septembre). Ma saison serait réussie si je peux gagner encore une course". (Belga)