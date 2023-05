Des professeurs et des équipes pédagogiques récompensés du Prix Reine Paola à Laeken

Pour cette 27e édition, le prix s'intéressait aux enseignants du secondaire de l'enseignement ordinaire et spécialisé, en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et en communauté flamande. Les jurys indépendants, composés de personnalités de l'administration, de l'enseignement, de la société civile et du monde universitaire ont décerné trois prix dans chaque communauté. En FWB, ce sont Boris Wambach et les Sens'Ationnels du Centre Provincial d'Enseignement Spécialisé de Mons qui ont été désignés premier lauréat. Avec le projet "Grandir et mûrir ... Créer et participer... Composer et interpréter... Rapper...", les élèves ont écrit une musique de rap sur leurs différences au cours d'éducation musicale. Les élèves, sourds, malentendants, aveugles, malvoyants ou atteints de dysphasie ont également réalisé un clip dans leur école. Le corps professoral de l'école ULM Les Ursulines à Tournai et l'équipe pédagogique des ambassadeurs anti-harcèlement de l'Athénée Royal Air Pur de Seraing sont les deuxième et troisième lauréats. Côté néerlandophone, l'équipe enseignante de Wood-You de l'école De Prins à Diest (Brabant flamand) a été récompensé du premier prix. Il s'agit d'une entreprise de formation au bois qui mêle innovations pédagogiques, apprentissage riche en contexte et sensibilité sociale. Kirsten Houthooft de l'école Cardijn à Anderlecht en collaboration avec Seppe Baeyens et Peter Van Hove de l'école Kosh à Herentals sont les deuxième et troisième lauréats. Dans chacune des communautés, le premier prix a une valeur de 6.500 euros et les suivants s'élèvent à 4.000 et 2.500 euros. (Belga)