Edgars Rinkevics élu premier président gay de Lettonie

Diplomate letton de premier plan depuis 2011, cet homme de 49 ans, remplacera à ce poste Egils Levits qui a décidé de ne pas se représenter pour un second mandat. "Je ferai tout pour que notre pays prospère et soit en sécurité", a déclaré Edgars Rinkevics après le vote au Parlement. M. Rinkevics a fait son coming-out en tant que gay en 2014, devenant ainsi la première personnalité politique du pays à le faire. Le président de la Lettonie, pays membre de l'Otan et de l'UE, occupe un rôle largement honorifique. Riga est un fervent partisan de l'Ukraine dans sa lutte contre l'agression russe, plaidant en faveur de l'adhésion de Kiev à l'UE et à l'Otan. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a aussitôt félicité M. Rinkevics, le qualifiant de "véritable ami de l'Ukraine". "La Lettonie sera entre de bonnes mains au cours des quatre prochaines années", a déclaré le président sortant Levits à la suite de l'élection de son successeur. Avant de devenir ministre des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics a travaillé en tant qu'analyste de politique étrangère à la radio publique Latvijas Radio, pour le ministère de la Défense et le bureau du président. (Belga)