Incendie dans les Hautes Fagnes - Le code jaune pour risque d'incendie appliqué à toute la Flandre

En cas de code jaune, les effectifs des pompiers sont adaptés. La présence de personnes dans les tours de guet dépend par ailleurs de l'évaluation du risque par l'Agence de la nature et les services de secours. Seules les provinces d'Anvers et de Limbourg étaient placées en code jaune jusqu'à mercredi. A la suite d'une nouvelle analyse, l'ANB a décidé de relever le niveau d'alerte pour l'ensemble de la Flandre. Un temps ensoleillé et chaud est encore annoncé pour ces prochains jours. (Belga)