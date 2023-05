Incendie dans les Hautes Fagnes - L'incendie dans les Hautes Fagnes sous contrôle provisoire

Alors que la phase provinciale a été déclenchée ce mardi soir, "la situation est actuellement sous contrôle provisoire. La météo et notamment le vent peut réactiver les foyers encore présents", a prévenu le gouverneur. S'il n'y a actuellement plus de front des flammes, des points de chaleur subsistent. Le travail des pompiers au sol mais aussi celui de l'hélicoptère de la police fédérale permet d'éteindre ces foyers. Les pompiers procèdent aussi à l'arrosage de zones non brûlées en vue d'éviter que des flammes ne se propagent. "Au niveau des moyens internationaux, un hélicoptère allemand et un second aux Pays-Bas sont mobilisables en cas de besoin. Mais actuellement, ce n'est pas le cas", a ajouté Hervé Jamar. Il assure qu'il ne lèvera pas la phase de crise avant d'avoir obtenu tous les apaisements nécessaires. Actuellement c'est une zone d'environ 155 hectares qui est brûlée. Du côté de la Région wallonne, on estime, dans un premier bilan, que ce sinistre ne devrait pas être catastrophique pour la flore, l'incendie évoluant en surface. Pour la faune, les dégâts pourraient être plus importants mais ils feront l'objet d'une évaluation dans les prochains jours. Les autorités ont, une nouvelle fois, rappelé l'importance de respecter les interdictions de balades dans les zones à risques. (Belga)