Incident en mer de Chine: Washington veut des "canaux de communication ouverts" avec Pékin

"Je pense que cela ne fait que souligner pourquoi il est important que nous ayons des lignes de communication régulières et ouvertes, y compris entre nos ministres de la Défense", a déclaré M. Blinken à la presse lors d'une visite en Suède. Le Pentagone a affirmé lundi que Pékin avait décliné une invitation lancée par les Etats-Unis en vue d'une rencontre cette semaine à Singapour entre le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Li Shangfu. Un refus qualifié de "regrettable" par M. Blinken. Selon l'armée américaine, un pilote d'avion de combat chinois a effectué vendredi "une manoeuvre agressive injustifiée" près d'un avion militaire de reconnaissance américain qui opérait au-dessus de la mer de Chine méridionale. "Le pilote chinois a fait une manoeuvre dangereuse en s'approchant de l'avion très, très près", a insisté M. Blinken mercredi. "Il y a eu une série d'actions similaires non seulement à notre égard mais à l'égard d'autres pays ces derniers mois". Des images vidéo rendues publiques montrent un avion de combat passer devant un appareil américain, que l'on aperçoit secoué par les turbulences consécutives à ce passage. Le gouvernement chinois, de son côté, a accusé mercredi les Etats-Unis de "dangereuse provocation", assurant que l'"avion de reconnaissance américain RC-135 a délibérément fait irruption dans notre zone d'entraînement pour effectuer (des opérations) de reconnaissance". L'incident intervient à un moment de tensions déjà élevées entre Pékin et Washington sur des questions comme Taïwan ou le survol d'un ballon chinois au-dessus du territoire américain en début d'année.