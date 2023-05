Inondations en Wallonie - La Wallonie a déboursé plus d'un milliard d'euros pour les sinistrés

Ces interventions financières se complètent par l'aide octroyée par le Fonds des calamités aux personnes non assurées, a poursuivi Elio Di Rupo. Selon ce dernier, près de 7.810 demandes ont été introduites, à ce jour, auprès de ce fonds. Parmi celles-ci, 6.550 ont fait l'objet d'une décision et pour 4.243 d'entre elles, cette décision était positive. Le service des calamités est par ailleurs en attente de compléments d'informations dans 711 dossiers et 550 autres restent en cours d'instruction ou d'expertise. Quant aux 161 recommandations de la commission d'enquête parlementaire, près de 40% d'entre elles sont considérées comme terminées ou à mener en continu. Seules 5% de ces recommandations doivent encore être initiées, a assuré le ministre-président. "Des contacts ont été pris avec les institutions concernées pour les recommandations qui concernent les autres niveaux de pouvoir, dont le Fédéral et la Commission européenne", a-t-il affirmé. (Belga)