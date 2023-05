Invasion de l'Ukraine - La Flandre permet aux jeunes Ukrainiens en Belgique de passer leur examen d'entrée de juin

Cet examen indispensable pour passer dans l'enseignement supérieur en Ukraine est organisé tous les ans à l'échelon national et se compose de trois parties: langue et histoire ukrainiennes, et les mathématiques. Un centre temporaire sera installé du 7 au 20 juin dans le bâtiment Henri Conscience (Consciencegebouw), boulevard Albert II à Saint-Josse-ten-Noode. Le nombre d'étudiants concernés s'élève à 486. "Ces examens d'entrée offrent aux jeunes d'Ukraine la perspective d'un meilleur avenir. Bien sûr, la plupart des Ukrainiens voudrait rentrer dans leur pays dès que cela sera possible et nous voulons leur offrir toutes les chances pour cela. Le gouvernement ukrainien nous a demandé de l'aide pour l'organisation de cet examen, et nous répondons bien volontiers à cet appel", a expliqué M. Weyts. (Belga)