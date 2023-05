Joyau de l'Art Nouveau, la Maison Hannon se dévoile au public après une 1ère restauration

Initiée en 2014, une première phase de restauration s'est en effet achevée l'an dernier, rendant son éclat à la façade mais aussi au salon, à la salle de réception et à la cage d'escalier. À l'intérieur, l'objectif était de rendre son âme d'antan à cette "maison portrait", commandée par le couple Marie et Édouard Hannon à leur ami l'architecte Jules Brunfaut. Mobilier, œuvres d'art, photographies et objets décoratifs originaux retrouvent ainsi une place au sein de ce foyer, "pour permettre aux visiteurs de questionner et comprendre les choix personnels des anciens propriétaires". Pour son inauguration, la première exposition temporaire de cette maison-musée s'articule autour des "Art(s) nouveau(x) belge(s)". Collections publiques et privées - inédites pour certaines - s'y mêlent pour offrir un panorama pluriel de l'Art Nouveau au Plat pays. Une seconde campagne de restauration s'étirera jusqu'en 2030, sous les yeux des visiteurs puisque la demeure restera accessible au public. Les dorures, pochoirs, mobiliers et végétaux de la serre seront réhabilités, suivis du jardin, de vitraux manquants ou encore de la toiture. Au total, quelque 600.000 euros provenant de sources publiques et privées ont déjà été investis dans la restauration de la Maison Hannon, dont la commune de Saint-Gilles est propriétaire depuis 1979. (Belga)