Jupiler Pro League - Mis à la porte par John Textor, Thierry Dailly quitte la présidence du RWDM

En 2015, Dailly avait permis au RWDM de renaître de ses cendres en D3 amateurs, le cinquième échelon du football belge. Huit ans plus tard, le club molenbeekois s'est assuré de la montée en Jupiler Pro League après 21 ans d'absence en remportant la Challenger Pro League il y a un peu plus de deux semaines. En février dernier, des tensions étaient déjà apparues entre Textor, propriétaire du club depuis janvier 2022 et Dailly et le Bruxellois avait déjà failli quitter la présidence, a rapporté La Dernière Heure. Également propriétaire de Lyon en France depuis décembre 2022, Textor avait déjà poussé Jean-Michel Aulas, président de l'OL depuis 1987, vers la sortie le 8 mai dernier. (Belga)