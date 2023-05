Kenya: 12 personnes tuées en mars par la police lors de manifestations

Raila Odinga, vétéran de l'opposition et candidat malheureux à l'élection présidentielle d'août 2022, avait appelé ses partisans à manifester contre les résultats du scrutin, qu'il conteste, et la vie chère dans ce pays d'Afrique de l'Est touché par une forte inflation. Les manifestations des 20, 27 et 30 mars, avaient donné lieu à des affrontements, pillages et actes de vandalisme. Les autorités avaient fait état de trois morts, dont un policier, et avaient annoncé ouvrir des enquêtes. Mais pour Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International, "12 meurtres" commis par les forces de l'ordre "ont été corroborés" durant ces trois journées. Deux enfants figurent parmi les tués dans la capitale Nairobi, à la suite de complications causées par les tirs de gaz lacrymogènes. "Alors que certaines des victimes étaient impliquées dans les rassemblements, la plupart, selon les témoins interrogés, étaient des passants ou des personnes dans leurs maisons ou commerces", affirment les deux organisations dans un communiqué. HRW et Amnesty International ont également répertorié 30 cas de blessures par balles à Nairobi et Kisumu (ouest), bastion de l'opposition où ont eu lieu des manifestations. Nyagoah Tut Pur, chercheuse pour HRW, a dénoncé mercredi lors d'une conférence de presse à Nairobi "l'impunité totale et absolue" dont bénéficient les forces de l'ordre au Kenya. La police kényane est régulièrement accusée d'exécutions extrajudiciaires par les organisations de défense des droits humains kényanes et internationales. (Belga)