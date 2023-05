Les Belges à l'étranger - Youri Tielemans fait ses adieux à Leicester

Champion d'Angleterre en 2016, deux ans après son retour en Premier League, Leicester City a été relégué dimanche au terme de la 38e et dernière journée de Premier League, terminant 17e, à 2 points d'Everton, qui a assuré son maintien. "Après quatre années et demi spéciales, je fais mes adieux à ce club incroyable", indique Youri Tielemans. "Des victoires, des triomphes, de l'espoir et même des défaites, nous avons partagé de nombreux moments spéciaux. Je serai pour toujours reconnaissant pour votre soutien infaillible". Youri Tielemans, 26 ans, avait découvert la Premier League en arrivant à Leicester en janvier 2019 en provenance de Monaco, dabord sous forme de prêt qui s'est transformé en transfert définitif six mois plus tard. Avec les Foxes, l'ancien Anderlechtois a remporté la Coupe d'Angleterre et le Community Shield en 2021. Trois autres Belges évoluent à Leicester City: Timothy Castagne, Wout Faes et Dennis Praet. (Belga)