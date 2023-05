Nouveau procès pour l'opposant au Kremlin Alexeï Navalny la semaine prochaine

M. Navalny est jugé pour "extrémisme" et encourt dans le pire des cas une peine de 30 ans de prison. Il purge déjà une peine de neuf ans dans un camp pénitentiaire, où il est régulièrement placé à l'isolement. Il a déjà purgé deux peines. Âgé de 46 ans, il est considéré par la communauté internationale comme un prisonnier politique. Au total, le ministère public russe a retenu sept chefs d'accusation contre Alexeï Navalny, dont la création, le financement et la participation à une organisation extrémiste, l'incitation à l'extrémisme et la banalisation du nazisme. L'opposant rejette ces accusations. (Belga)