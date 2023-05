Nouvel album de Gaston Lagaffe: le conflit entre Dupuis et Isabelle Franquin perdure

Il ressort de l'arbitrage autour du nouvel album de Gaston Lagaffe ce mardi que l'éditeur Dupuis avait l'autorisation de publier des BD du personnage de Franquin, à la condition de prévenir de l'avancée de chaque projet la personne en charge du droit moral du travail de son père, et ce tous les six mois. Celle-ci peut demander la révision d'éléments en se basant sur des arguments "éthiques et artistiques". À la fin de chaque projet, elle doit également disposer d'un délai pour approuver ou non celui-ci. Les conseils d'Isabelle Franquin, Me Katz et Me Berwette, estiment que Dupuis n'a pas respecté ces conditions concernant le projet de Delaf. "Isabelle Franquin n'a reçu des planches qu'en décembre 2021. Certaines avaient des notes, d'autres étaient du crayonné", ont-ils confirmé mercredi. "Peut-être que la maison Dupuis a oublié qu'elle n'avait pas envoyé de projet définitif." Dupuis a communiqué ce mercredi la sortie prochaine du nouvel album de Gaston Lagaffe dessiné par Delaf sans annoncer de date définitive. Les conseils d'Isabelle Franquin confirment que toute action est désormais possible en cas de publication de cette BD sans envoi préalable à la fille de Franquin. Cela peut aller de l'arbitrage à une nouvelle action en référé, comme ce fut le cas à l'annonce de la sortie de la BD, en mai 2022. (Belga)