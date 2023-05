Présidence de l'Union belge de football - Pascale Van Damme: "le football a le pouvoir de rassembler les gens et c'est une force"

Pascale Van Damme, 54 ans, a rejoint l'Union belge en tant que membre indépendant du Conseil d'administration. Vice-présidente Europe-Moyen Orient-Afrique VMware chez Dell Technologies et présidente Digital Industries chez Agoria, elle a repris le 22 mai le mandat de Paul Van den Bulck qui s'écoule jusqu'à l'année prochaine où des élections auront lieu. Cette femme d'affaires estime que l'on peut "toujours faire mieux et avec moins". Son credo: le dialogue, l'unité et la recherche commune de solutions. "Je suis convaincue de l'impact que peut avoir le football sur la société. Un audit est en cours pour déterminer ce que l'on doit optimaliser et voir ce qu'il y a à changer. Le football a le pouvoir de rassembler les gens et c'est une force", a souligné Pascale Van Damme qui veut gérer l'Union belge comme une équipe, mais qui n'aura pas de rôle opérationnel laissant cela au CEO et au comité de direction. "Ambitieuse et passionnée", se décrit-elle, elle "veut faire quelque chose pour la Belgique axant ses champs d'actions sur la digitalisation des structures et l'IT (un domaine dont elle est issue), la diversité et l'inclusion et solutionner les problèmes de racisme." Manu Leroy a rappelé "les priorités sportives avec notamment les qualifications des Diables Rouges pour l'Euro 2024, l'Euro espoirs fin juin, étape vers les JO 2024, l'Euro U19 féminin en juillet en Belgique (à Louvain, La Louvière et Tubize), la candidature belgo-germano-néerlandaise pour le Mondial féminin 2027, l'arbitrage et les aspects sociétaux". Pour le CEO, un bureau de recrutement a ouvert l'appel à candidatures. "Nous prendrons notre temps pour dénicher le bon profil", a déjà lancé Pascale Van Damme. (Belga)