Pro League Awards - Marie Detruyer, Lore Jacobs et Stefania Vatafu nommées pour le prix de Joueuse de l'année

Jacobs et Vatafu figurent parmi les nommées après avoir remporté le titre de championne de Belgique avec Anderlecht. Le club bruxellois a décroché cette saison son sixième titre de rang, le 10e de son histoire. Les Anderlechtoises ont devancé Oud-Heverlee Louvain qui peut compter sur la présence de Marie Detruyer parmi les trois dernières nommées. Detruyer a notamment été préférée à son équipière Nicky Evrard, lauréate du dernier Soulier d'Or. La Pro League a également dévoilé les trois nommés pour le titre de Joueur de l'année en Challenger Pro League, la deuxième division belge, avec les joueurs de Beveren Thierno Barry et Dieumerci Mbokani et le joueur du RWDM. Auteurs de respectivement 20 et 14 buts cette saison, Barry et Mbokani ne sont pas parvenus à atteindre la montée en Jupiler Pro League avec Beveren, devancé par le RWDM. Côté molenbeekois, Challouk a eu un pied dans 14 des 65 buts inscrits par les Bruxellois cette saison avec 6 assists et 8 buts. (Belga)