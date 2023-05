Proximus Ada et Paradigm s'engagent pour des espaces publics numériques plus sûrs

Celle-ci prévoit la mise à disposition gratuite des compétences et de l'expertise de Proximus Ada, filiale du groupe Proximus spécialisée dans la cybersécurité et l'intelligence artificielle, afin de permettre un meilleur encadrement des espaces publics numériques (EPN), dans le cadre du projet "Secure Public Digital Spaces". Les EPN sont des structures de proximité ouvertes à tous et à toutes et équipées de matériel informatique et d'un accès Internet. Ils sont particulièrement importants pour les personnes les plus vulnérables, parfois peu à l'aise avec le numérique ou ne disposant que d'un accès limité à celui-ci. Un cadre d'utilisation sûr au sein de ces structures revêt donc une importance toute particulière. "De plus en plus de personnes se font avoir, ou sont exposées à de nouvelles technologies", affirme Alexandre Vandenbroeck, Lead Strategy & Partnerships au sein de Proximus Ada. "Il faut les aider à les utiliser de manière optimale et sécurisée". Pour ce faire, Proximus Ada souhaite donc offrir des services dont les EPN pourront faire la demande à leur guise, mais qui tournent tous autour de l'information des publics, comme des ateliers de sensibilisation à la cybersécurité, des formations du personnel des EPN, et des recommandations de sécurité concernant leur infrastructure. La signature a eu lieu en présence du ministre bruxellois chargé de la Transition numérique Bernard Clerfayt (DéFI). La question de la sécurité des pratiques est selon lui essentielle. "On doit constamment penser à sécuriser notre environnement numérique", explique-t-il. D'autant plus que celui-ci, prend de plus en plus le pas sur nos vies. "Les réflexes de cybersécurité vont faire partie du monde de demain", conclut le ministre. (Belga)