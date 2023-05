Roland-Garros - Elise Mertens se qualifie sans briller pour le troisième tour

Sur le Court N.7, Mertens, 28e mondiale et tête de série N.28, s'est imposée en deux sets 6-3, 7-6 (7/3) contre la Colombienne Camila Osorio, 86e mondiale et repêchée en tant que 'lucky loser' des qualifications, au terme d'une rencontre de 2 heures et 3 minutes avec beaucoup de déchets des deux côtés. Dans les trois premiers jeux du premier set, les deux joueuses se sont faites des politesses, remportant à chaque fois le service de l'autre. À 2-1, Mertens a enfin remporté son service avant de signer un nouveau break dans la foulée (4-1). Malgré le retour d'Osorio à 4-3, la N.1 belge n'a pas tremblé pour gagner la première manche sur le service de son adversaire (6-3). Le scénario du deuxième set a été similaire à celui du premier, les deux joueuses abandonnant leur service sur les trois premiers jeux. Menée 3-1 puis 4-3, la Limbourgeoise a eu deux occasions de remporter le match à 5-4 et à 6-5 mais a dû attendre le jeu décisif remporté 7/3 pour se hisser au 3e tour. Pour une place en huitièmes de finale, Mertens sera opposée à l'Américaine Jessica Pegula, 3e mondiale et tête de série N.3, qui a profité de l'abandon de l'Italienne Camila Giorgi (WTA 37) après le premier set pour se qualifier. Il s'agira de la troisième confrontation entre les deux joueuses. Mertens avait remporté les deux précédentes à Cincinnati en 2020 et à Dubaï en 2021. Ysaline Bonaventure (WTA 84) et Maryna Zanevska (WTA 89) ont elles été éliminées au premier tour lundi après leur défaite respective contre la Russe Anna Blinkova (WTA 56) et la Kazakhe Yulia Putintseva (WTA 58). (Belga)