Roland-Garros - Gaël Monfils crée l'exploit face à Sebastian Baez en cinq manches et près de quatre heures

Longtemps blessé au cours de la saison passée, Monfils a obtenu sa place à Roland-Garros grâce au classement protégé. Battu 6-3 dans la première manche, le Français a fait vibrer le Court Philippe-Chartrier lors de la session nocturne, en remportant deux sets consécutifs dans son style propre, en puisant dans ses ressources, 6-3, 7-5. Manifestement esquinté, le demi-finaliste 2008 à la Porte d'Auteuil s'est ensuite effondré, ne sachant plus résister aux assauts de l'Argentin, qui a expédié le quatrième set en 27 minutes, 6-1. Dans la dernière manche, mené 4-0, 30-40, Monfils a enchaîné quatre jeux dans ce qui semblait être un ultime baroud d'honneur, Sebastian Baez reprenant ensuite l'avantage en breakant pour faire 5-4 et servir pour le match. Gaël Monfils a alors réussi l'impensable, en remportant les trois derniers jeux au bout de l'effort, s'effondrant en larmes sur la terre rouge après avoir converti sa deuxième balle de match, près de quatre heures après le début de la rencontre. Au prochain tour, Monfils, affrontera le Danois Holger Rune, 6e mondial et tête de série N.6. Pour sa seizième participation au tableau final de Roland-Garros, le cojoint d'Elina Svitolina a remporté le premier match depuis la naissance de sa fille en octobre dernier. (Belga)