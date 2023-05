Roland-Garros - Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann se qualifient pour le deuxième tour

Sur le Court N.3, Zanveska (WTA 191 en double) et Zimmermann (WTA 39) se sont imposées en deux sets 6-3, 6-1, les Françaises Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039) et Fiona Ferro (non classée), bénéficiaires d'une invitation, en 1 heure et 12 minutes. Quart de finaliste en 2022 à la Porte d'Auteuil, la paire belge affrontera au 2e tour la paire tête de série N.12 composée de l'Américaine Asia Muhammad (WTA 35) et la Mexicaine Giuliana Olmos (WTA 17) ou celle composée de la Roumaine Ana Bogdan (WTA 276) et l'Américaine Bernarda Pera (WTA 126) Mercredi encore, Kirsten Flipkens (WTA 46), associée à l'Américaine Shelby Rogers (WTA 602), jouera en quatrième et dernière rotation sur le Court N.9 contre la paire composée de l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz et l'Américaine Sabrina Santamaria. Troisième paire tête de série avec sa partenaire australienne Storm Hunter, 28 ans, 5e mondiale, Elise Mertens, 27 ans, 6e mondiale en double, a hérité en entrée des Américaines Danielle Collins (WTA 133), 29 ans, et Emma Navarro (non-classée), 22 ans. Greet Minnen (WTA 56), 25 ans, qui fait la paire avec la Hongroise Anna Bondar (WTA 47), 26 ans, sera opposée à l'Égyptienne Mayar Sherif (WTA 271), 21 ans, et la Slovène Tamara Zidansek (WTA 67), 25 ans. Chez les messieurs, Sander Gillé (ATP 40 en double) et Joran Vliegen (ATP 41) se sont qualifiés mardi pour le deuxième tour après leur victoire 7-5, 6-3 contre les Croates Nikola Mektic (ATP 15) et Mate Pavic (ATP 13), têtes de série N.8 et vainqueurs de Wimbledon en 2021. (Belga)