Roland-Garros - Novak Djokovic en 3 sets au 3e tour

Le Serbe de 36 ans, 3e mondial et 3e tête de série Porte d'Auteuil, a dominé son adversaire de cinq ans son cadet en trois manches -7-6 (7/2), 6-0, 6-3 - et 2h47 de jeu. Il compte désormais cinq succès en autant de confrontation avec le Magyar. Djokovic, qui a remporté l'Open d'Australie en début d'année, ambitionne de devenir le premier joueur de l'histoire à remporter 23 titres masculins en Grand Chelem. Lauréat du tournoi en 2016 et 2021, le Serbe rencontrera en seizièmes de finale (3e tour) l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 34/N.29), 23 ans, qui a sorti 6-4, 6-3, 7-6 (8/6) le jeune Français Luca Van Assche (ATP 82), né à Woluwé-Saint-Lambert il y a 19 ans, dont le père est belge, après un match qui a duré 2h35. Djokovic avait été éliminé en quarts de finale l'an dernier Porte d'Auteuil par l'Espagnol Rafael Nadal qui a ensuite décroché sa 14e victoire dans le tournoi et son 22e Grand Chelem en carrière. (Belga)