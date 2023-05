Roland-Garros - Zanevska s'est consolée en gagnant en double: "C'est Kimberley la boss. Moi, je la suis"

"Cette défaite n'a pas été facile à gérer", a-t-elle confié à l'Agence Belga. "Toute ma famille était là et j'aurais tellement voulu gagner pour elle. Hier, j'ai pris un jour pour récupérer. On s'est simplement entraînées avec Kimberley et j'ai fait en sorte de recharger mes batteries. Sur le court, j'étais complètement engagée et cela fait plaisir de remporter ce match. Ce n'était pas une vraie paire de double en face et donc un bon tirage pour nous pour commencer, mais nous avons fait ce qu'il fallait. Nous avons livré un match très solide." Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann ne jouent en double qu'en Grand Chelem, la native d'Odessa préférant privilégier sa carrière en simple. Cela ne les avait pas empêchées de créer la surprise l'an dernier à Paris, atteignant les quarts de finale. "Cela avait été un merveilleux parcours, totalement inattendu", a-t-elle poursuivi. "Et je suis dans le même état d'esprit cette année. Il n'y a aucune pression. La dernière fois que j'ai joué en double, c'était à l'US Open, l'été dernier. Et je ne m'entraîne également jamais en double. Quand je suis sur le court, je joue à l'intuition. Je ne connais même pas la valeur des adversaires. Je laisse tout cela à Kimberley. C'est elle la boss. Elle gère. Moi, je la suis. Notre but est avant tout de prendre du plaisir. Et cela fonctionne bien." (Belga)