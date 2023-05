TC Liège - "Air cocaïne": un prévenu accuse enquêteurs et juge d'instruction

Entre septembre et décembre 2021, la police avait mis à jour des mouvements étranges à l'aéroport de Bierset, avec des allées et venues de véhicules emportant des caisses non contrôlées par la police ou la douane. Ces mouvements se déroulaient la nuit à l'occasion de déchargements de fret d'avions en provenance de Colombie, du Mexique ou du Panama. Une douzaine de prévenus est concernée par les faits. Parmi eux se trouvent un superviseur et des ex-employés de sociétés sous-traitantes travaillant au déchargement des avions à Liège Airport. Les prévenus contestent les faits et évoquent une enquête réalisée à charge. Alors que le ministère public devait présenter son réquisitoire, les débats ont été retardés par l'intervention d'un avocat de la défense au sujet d'éléments de procédure. Il est question de l'interprétation qui a été réalisée par les enquêteurs sur des écoutes téléphoniques et qui est remise en question par les conseils des prévenus. L'examen de ces pièces à l'audience a donné lieu à un incident lorsque le principal prévenu a tenu des propos sévère envers les enquêteurs. Il reproche aux enquêteurs de ne pas l'avoir entendu pendant 17 mois et d'avoir subtilisé une montre Rolex dans les pièces à conviction. "Les enquêteurs sont des escrocs, des dealers et des voleurs!", a-t-il lancé. "La juge d'instruction est la dirigeante de cette organisation criminelle", a-t-il encore ajouté. (Belga)