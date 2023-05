TC Mons - Une double tentative de meurtre requalifiée en coups

Les faits ont eu lieu le 15 août 2020 sur le parking du Sparkoh à Frameries. Ce soir-là, un jeune a reçu des coups de couteau et a été renversé volontairement par une voiture, lors d'une bagarre générale sur le parking, à la suite d'une soirée. Après l'examen du dossier, les trois juges ont décidé qu'il s'agissait plutôt de coups et blessures ayant entrainé une incapacité de travail, de moins de quatre mois pour les coups de couteau, et de plus de quatre mois pour la manœuvre en voiture. La victime a gardé des séquelles aux jambes. Les deux prévenus ont écopé d'une peine de trois ans, assortie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive. L'un d'eux est soumis à des conditions probatoires. Il avait déjà été condamné d'une peine avec sursis dans le cadre d'un litige entre motards. L'automobiliste n'avait aucun antécédent judiciaire. (Belga)