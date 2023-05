Un point Hoppin inauguré aux abords de l'AfricaMuseum

L'inauguration a eu lieu en présence de la ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics Lydia Peeters (Open Vld) et du secrétaire d'État de la Régie des Bâtiments Mathieu Michel (MR). Les points Hoppin sont des lieux-relais, dotés de vastes parkings, mis en place pour passer facilement d'un moyen de transport à un autre. Pour ce nouveau point Hoppin "Tramterminus 44", un parking est par exemple prévu pour quelque 300 vélos et un même nombre de véhicules. "Il s'agit du plus grand point Hoppin le long du ring de Bruxelles", a souligné mercredi la ministre Peeters. "Les lieux sont également facilement accessibles en tram et en bus et une connexion aux futures autoroutes cyclables F29, entre Bruxelles et Louvain, et F203, entre Bruxelles et Tervuren, est prévue. De cette façon, nous aidons les navetteurs à combiner facilement différents moyens de transport." Le nouveau point Hoppin est situé à l'intersection entre la Leuvensesteenweg (N3) et l'Elisabethlaan, à la jonction entre Wezembeek-Oppem et Tervuren. Des connexions avec la ligne de tram 44 et avec les lignes de bus 317, 558 et 830 sont proposées. En semaine, De Werkvennootschap, l'organisation flamande en charge des travaux pour le compte du gouvernement flamand, voit comme principaux utilisateurs les navetteurs qui se rendent au travail. Alors que durant le week-end, les visiteurs du parc de Tervuren, de l'AfricaMuseum et de la Forêt de Soignes sont ciblés. Au total, 4,5 millions d'euros ont été investis dans ce projet, dont 3,2 millions d'euros provenaient de la Régie des Bâtiments. Un soutien financier a également été apporté par le Fonds européen de développement régional. (Belga)