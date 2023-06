Affaire Sanda Dia - Van Quickenborne appelle à la sérénité

La cour d'appel d'Anvers a acquitté vendredi dernier les 18 prévenus d'administration de substances nuisibles et de négligence coupable ayant entraîné la mort de Sanda Dia. Ils ont cependant été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général pour homicide involontaire, traitement dégradant et infractions à la législation sur le bien-être animal. Beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux estiment que les prévenus s'en sortent bien. Raoul Hedebouw y voit, pour sa part, une "justice de classes". Le YouTuber Acid a de son côté publié une vidéo dans laquelle il a doxxé certains membres du cercle Reuzegom. Dans sa réponse, le ministre Van Quickenborne a indiqué qu'il avait eu l'occasion de s'entretenir avec le frère et la belle-sœur de Sanda Dia. Il a salué leur "sérénité et leur dignité", et a appelé tout le monde à faire preuve de la même sérénité, notamment au Parlement. Selon le ministre, cette sérénité doit découler de "la pudeur de reconnaître qu'on ne connaît pas le dossier à fond." "Dans la maison de la démocratie, nous ne devrions pas être tentés par une justice TikTok, comme les Romains dans l'arène, quand on condamnait avec un pouce levé ou baissé." (Belga)