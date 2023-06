Appel Liège - Suspension du prononcé accordée à un commissaire de police auteur d'un faux PV

Ce commissaire de police âgé de 47 ans effectuait une garde à domicile, en période de confinement, lorsqu'il avait contacté des collègues d'une autre zone après l'arrestation d'un individu suspecté de vol. Une perquisition avait été réalisée à la demande du parquet. Le policier avait demandé à ses collègues de faire une perquisition et avait signé leur procès-verbal en attestant de sa présence, alors qu'il ne s'était pas déplacé sur les lieux, jugeant la perte de temps inutile. "La perquisition est un acte qui touche à la liberté des gens. Elle doit être réalisée dans l'ordre et le respect des règles", avait indiqué le président de la cour au policier. Devant la cour, le policier avait reconnu son erreur, la seule de sa carrière, et avait exposé qu'il avait travaillé sous pression. La cour l'a déclaré coupable d'avoir commis les faits, mais elle lui a accordé le bénéfice de la suspension du prononcé pour une durée de 5 ans. (Belga)