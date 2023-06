BNXT League - Charleroi et Limburg United s'imposent en quarts de finale aller des playoffs

A Charleroi, le Spirou a creusé l'écart dès le premier quart-temps (27-18 puis 45-30 à la mi-temps) face aux Giants, finalistes malheureux des playoffs domestiques belges, et finissaient par l'emporter avec 20 points d'écart, emmenés par Jhivan Jackson (24 points) et Rafael Lisboa (19 points). Anvers avait été battu par Ostende samedi dans la 4e manche de la finale des playoffs nationaux de la BNXT League. Les Côtiers ont ainsi décroché un 24e titre de champion de Belgique, le 12e d'affilée. Limburg United affrontait également un vice-champion national, Groningue ayant été battu par Leiden dimanche en finale des playoffs néerlandais. Les Limbourgeois menaient 48-32 à la mi-temps et, avec Jonas Delalieux (22 points) et Alexander Stein (21 points) comme meilleurs artificiers, continuaient sur leur lancée dans les deux derniers quarts. Les matchs retour auront lieu samedi (20h30) à Anvers et Groningue. Ostende et Leiden, les champions nationaux, entreront en lice au stade des demi-finales de ces playoffs transfrontaliers. Ostende affrontera soit Charleroi soit Anvers, Leiden rencontrera le vainqueur de Limburg United - Groningue. (Belga)