Bourse de Bruxelles - L'étape franchie par la dette américaine rassure les marchés

Seize éléments de l'indice bruxellois étaient en hausse alors que KBC (61,06) reperdait 0,2% en compagnie des trois immobilières qui reculaient de 0,4 à 0,7%. Umicore (26,43) était en tête avec un regain de 1,6% devant UCB (82,34), Solvay (98,60) et arGEN-X (368,50) qui s'appréciaient de 1%, Galapagos (38,84) de 0,4%. Ageas (37,70) et D'Ieteren (163,30) gagnaient 1% également tandis que Aperam (30,91), Barco (24,46), Elia (114,10), GBL (72,76), Melexis (86,10) et Sofina (194,70) étaient positives de 0,9% chacune. Hors BEL 20, Euronav (13,85) reculait de 6,6% pour un gain de 0,4% compte tenu de son détachement de coupon, Recticel (12,02) reculant de même 2,7% pour un repli de 0,3% compte tenu de la soustraction du dividende. Econocom (2,90) rebondissait de 6,2%, Jensen (31,80) et Unifiedpost (3,56) de 2,6 et 2,7%, Lotus Bakeries (5.940) regagnant 1,9%. MDxHealth (0,353) repartait enfin de 4,7% à la hausse alors que IBA (15,96) rebondissait de 6,4% à la suite d'une appréciation revue à la hausse avec recommandation à l'achat, Biotalys (6,20) et Onward Medical (5,96) progressant de 3 et 2,4%. L'euro s'inscrivait à 1,0675 USD dans la matinée de jeudi, contre 1,0665 la veille vers 16H30. Le lingot se négociait autour de 58.885 euros, en recul de 395 euros. (Belga)