Chambre du conseil Charleroi - Féminicide à Trazegnies: le parquet en appel de la surveillance électronique de l'inculpé

Le 21 février 2022, dans un immeuble à appartements situé rue Albert Ier à Trazegnies (Courcelles, province de Hainaut), une jeune femme née en 1999 avait été tuée d'un coup de feu unique. Un voisin venait d'alerter les secours, après avoir accueilli le suspect à son domicile. "Il s'est rendu chez le voisin et a expliqué ce qu'il venait de faire", avait confirmé le parquet de Charleroi. Le compagnon de la victime, né en 1988 et connu de la justice pour des antécédents judiciaires (mais pas pour des violences envers des femmes), avait alors été privé de liberté. Inculpé et placé sous mandat d'arrêt pour homicide volontaire depuis plus d'un an maintenant, le trentenaire évoque la thèse accidentelle, à la suite d'une dispute conjugale avec son épouse, "alors que les deux personnes se disputaient l'arme", avait expliqué Me Lauvaux, l'avocat de l'inculpé. Tandis que la chambre du conseil de Charleroi a décidé, vendredi dernier, d'octroyer la surveillance électronique à l'inculpé, le parquet de Charleroi a fait appel de cette décision. La chambre des mises en accusation de Mons tranchera dans les quinze jours sur l'appel formé. En attendant, l'inculpé reste derrière les barreaux. (Belga)