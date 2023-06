Climat - Une Argentine à la tête de l'agence météo de l'Onu pour renforcer la lutte climatique

Le vote à bulletin secret a débuté peu après 09h15, a indiqué une porte-parole. Le scrutin, qui s'annonçait serré, aura finalement abouti en un tour. Mme Saulo, 59 ans, a en effet obtenu les deux tiers des voix requis, a annoncé l'OMM sur les réseaux sociaux. La directrice du Service météorologique national argentin depuis 2014 et première vice-présidente de l'OMM a ainsi damé le pion notamment à l'actuelle numéro 2 de l'organisme, la secrétaire générale adjointe russo-suisse Elena Manaenkova, et au numéro 3, le Chinois Zhang Wenjian, ou encore au deuxième vice-président Albert Martis, originaire de Curaçao. Le candidat chinois bénéficiait d'une diplomatie très proactive de Pékin au sein du système onusien. Les efforts américains déployer pour contrer tout accès chinois à la tête d'une agence importante de l'Onu se vérifient donc. Après l'élection pour la direction de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), Pékin subit en effet un nouveau revers. La Chine est le deuxième contributeur au budget ordinaire de l'OMM, après les États-Unis. Cette élection constitue le point d'orgue du Congrès météorologique mondial, l'assemblée générale des 193 États et territoires membres de l'OMM, qui a lieu tous les quatre ans seulement. L'OMM est aussi l'agence en charge du GIEC, dont les experts indépendants lancent les évaluations qui alimentent la réponse face au réchauffement climatique. (Belga)