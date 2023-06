Culture: deux millions pour un nouvel appel à projets en Fédération Wallonie-Bruxelles

Il s'agit du troisième appel dans le cadre d'"Un futur pour la culture", projet né lors du premier confinement en 2020 d'une réflexion sur le redéploiement de ce secteur après la crise sanitaire. Pour cette troisième édition, l'attention sera portée à une plus large répartition territoriale des projets sur l'ensemble de la Fédération. Les provinces seront associées à la diffusion de l'appel et au jury, et veilleront à un meilleur équilibre géographique. L'évaluation deux précédents appel a montré, outre l'engouement certain, des difficultés persistantes en matière de soutien à l'émergence, aux jeunes artistes, et dans la répartition territoriale des projets puisqu'une majorité de projets rentrés se déroulaient à Bruxelles et que la province du Luxembourg était sous-représentée. Les deux premiers appels à projets avaient permis d'accorder plus de 400 bourses de création et de résidences pour un montant total de six millions d'euros. (Belga)